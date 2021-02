Serija pozitivnih podatkov iz Nemčije

Ifo je izmeril dobre podatke



Kazalnik Zew zrasel

Dostopnost cepiva je dobro vplivala na potrošnike, hkrati pa so izvozniki tudi v dobri formi. Serijo dobrih podatkov dopolnjujejo podatki o izboljšanju zaupanja vlagateljev.Februarska raziskava inštituta GfK med nemškimi potrošniki je pokazala, da ti v marec stopajo nekoliko bolje razpoloženi. Kazalnik inštituta, ki se nanaša na prihodnji mesec, se je zvišal za 2,6 točke, na minus 12,9 točke. To je prvi dvig njegove vrednosti od oktobra lani. »Potrošniki so si nekoliko opomogli od šoka, ki ga je povzročilo strogo zaprtje sredi decembra,« je rezultate komentiraliz GfK.»Nedavni upad števila okužb in zagon programa cepljenja krepita upanje, da bodo omejitveni ukrepi hitro odpravljeni,« so v GfK njegovo izjavo povzeli v sporočilu za javnost. Izboljšala so se tako pričakovanja, povezana z gospodarskim stanjem v Nemčiji, kot tudi pričakovanja o prihodnjih prihodkih. S tem se je povečala tudi naklonjenost večjim nakupom. »Razpoloženje nemških potrošnikov se bo občutneje izboljšalo šele, ko se končajo strogi ukrepi in se spet odprejo trgovine, hoteli in restavracije,« je dodal Bürkl. »Če bodo na drugi strani ukrepi spet podaljšani, bodo možnosti hitrega okrevanja izginile, razpoloženje potrošnikov pa bo znova na preizkušnji,« je sklenil.GfK svojo raziskavo opravlja na vzorcu okoli 2000 potrošnikov.Razpoloženje med nemškimi izvozniki se je septembra občutno izboljšalo. Kazalnik pričakovanj se je v proizvodnem sektorju zvišal z januarskih 7,5 točke na 10,7 točke, kar je najvišja vrednost od septembra 2018, je sporočil münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo. »Dobra gospodarska situacija na Kitajskem in povečanje proizvodnje v ZDA pomagata nemškim izvoznikom,« je rezultate povzel predsednik Ifa. Veliko rast izvoza pričakujejo nemška kemična industrija pa tudi proizvajalci strojev in opreme, so rezultate povzeli na Ifu. Proizvajalci avtomobilov po treh mesecih pesimizma zdaj spet pričakujejo krepitev naročil iz tujine. Izvozna pričakovanja proizvajalcev električne opreme so dosegla najvišjo raven od februarja 2018. Na drugi strani pesimizem še naprej vztraja med proizvajalci pohištva in oblačil. V teh sektorjih podjetja še naprej pričakujejo velik padec prodaje, navaja Ifo.Tudi Nemčija se je, tako kot številne druge evropske države, lani in v začetku tega leta spopadala s posledicami pandemije covida-19. V drugem valu v iztekajoči se zimi je država znova uvedla stroge omejitvene ukrepe. V desetih od 16 nemških dežel so ta teden v šolske klopi znova sedli učenci, ki so bili dva meseca doma. Še naprej pa so zaprte restavracije ter nenujne trgovine in storitve. Tudi sicer se je večina velikih svetovnih gospodarstev, z izjemo Kitajske, v zadnjih mesecih ubadala s ponovnim naraščanjem števila okužb s covidom-19. Veliko upanja zdaj prinašajo cepiva, saj so mnoge države že začele obsežne kampanje cepljenja.Zaupanje nemških vlagateljev se je februarja v nasprotju s pričakovanji okrepilo. Kazalnik pričakovanj za prihodnjih šest mesecev, ki ga izračunava Center za evropske gospodarske raziskave(ZEW), je zrasel za 9,4 točke, na 71,2 točke. Analitiki so napovedovali, da bo vrednost kazalca padla na 59,6 točke. STA