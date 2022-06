Šibki Citigroup je podprl Warren Buffett

V nadaljevanju preberite:

Fraserjeva ni predana le karieri, ampak je bila tudi materinstvu. Je mama dveh otrok in je v njunem otroštvu delala s polovičnim delovnim časom. Nato sta se z možem, ki je bil tudi bančnik, odločila, da bo službo pustil on in več časa preživljal doma. Leta 2012, ko je delala še za McKinsey & Company, je dejala, da je »biti mati majhnih otrok in imeti kariero najtežja stvar, ki sem jo kdaj morala narediti. Izčrpani ste, krivi in ​​se morate naučiti, kako narediti stvari drugače.«

O materinstvu je dejala še, da jo je naučilo, kako prakticirati 80-20, prakso osredotočenosti le na tisto, kar je res pomembno.