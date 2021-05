SID banka je lani blažila krizni padec gospodarstva

SID banka je v letu 2020 precej okrepila financiranje in zavarovanje ter kreditni portfelj zvišala na 1,77 milijarde evrov, obseg kratkoročnih in srednjeročnih pozavarovalnih limitov pa na 1,79 milijarde evrov. Banka je z 277 podjetji in občinami sklenila za 387 milijonov evrov, predvsem likvidnostnih, razvojno naložbenih in infrastrukturnih kreditov ter odobrila 3979 pozavarovalnih limitov v skupnem obsegu 1,79 milijarde evrov. To se odraža v bistveno povečanem obsegu poslovanja ter bilančni vsoti, ki se je približala trem milijardam evrov, so sporočili iz banke.



V SID banki ocenjujejo, da so lani s hitrim prehodom iz razvojnega v interventno in proticiklično delovanje zelo ublažili padec posojil bančnega sektorja gospodarstvu, in sicer za več kot dva odstotka, tako da je bil padec samo 1,4-odstoten. Prioritetno je delovala predvsem na področju, kjer so zaradi covid krize nastale dodatne tržne in ciklične vrzeli. Okrepljeno financiranje SID banke podjetij vseh velikosti, samostojnih podjetnikov in občin se je v lanskem letu odrazilo v skoraj dvoodstotnem prispevku k BDP.



Posredno financiranje prek poslovnih bank se je nekoliko zmanjšalo, krediti bankam so namreč znašali 680 milijonov evrov (38 odstotkov portfelja). Dodatnih 52 milijonov evrov pa so gospodarski subjekti prejeli prek finančnih posrednikov (poslovnih bank, hranilnic in skladov), ki sodelujejo pri izvajanju obeh skladov evropskih kohezijskih sredstev (Sklad skladov in Sklad skladov covid-19).



Tudi v prvem četrtletju leta 2021 zanimanje za ta posojila ostaja veliko, sklenjenih je bilo namreč za že skoraj 73 milijonov evrov kreditnih pogodb. V makroekonomskem smislu bi samo lansko neposredno financiranje gospodarstva, ki ga je izvedla SID banka, prek cikličnih in razvojnih učinkov v prihodnjih petih letih skupno prineslo za dodatnih 600 milijonov evrov dodanega BDP, ocenjujejo v banki, ki jo vodi Sibil Svilan.



Svilan poudarja, da je »kriza zaradi koronavirusa znova pokazala, da je SID banka kot državna razvojna in spodbujevalna inštitucija za slovensko gospodarstvo eden najpomembnejših vzvodov za interventno in proticiklično delovanje v ekonomski in tudi pandemski krizi. Banka je uspešno financirala zlasti tekoče poslovanje in naložbe podjetij, infrastrukture občin ter zavarovala tuje investicije in terjatve.«



