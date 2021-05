Sijeva Acroni in Metal refinancirala dolg

Mednarodni sindikat petih bank pod vodstvom NLB je z največjima jeklarskima družbama Skupine Sij - Acronijem in Metalom Ravne - podpisal dolgoročno sindicirano pogodbo v vrednosti 148 milijonov evrov, s katero bo refinanciral obstoječe sindicirano posojilo v višini 240 milijonov evrov, ki sta ga družbi najeli leta 2017.V jeklarski skupni pravijo, da bo posojilo z ugodnejšimi pogoji bo namenjeno tudi zagotavljanju zadostne likvidnostne rezerve v prihodnjih letih in dolgoročnemu razvoju, povezanemu z naložbenimi projekti. Ti so skladno s strategijo Skupine SIJ do leta 2025 usmerjeni v povečanje učinkovitosti proizvodnje, v okoljske projekte in v energetsko učinkovitost. Poleg NLB kot koordinatorja in agenta, so pri sindiciranem posojilu sodelovale še Nova KBM, SID banka, SKB banka in Bank GPB International iz Luxembourga.»Novo posojilo skupaj z že izdanimi obveznicami in komercialnimi zapisi obema jeklarskima družbama in celotni Skupini SIJ zagotavlja dolgoročno financiranje in stabilnost, ki jo potrebujemo za rast in razvoj skladno z našo strategijo do leta 2025,« je dejal, podpredsednik in izvršni direktor za finance v Skupini Sij.V jeklarski družbi tako nadaljujejo finančno prestrukturiranje. Poleg omenjenega sindiciranega posojila je skupina novembra 2020 zaključili izdajo dolgoročnih obveznic Sija v vrednosti 26,1 milijona evrov, decembra 2020 pa izdajo kratkoročnih komercialnih zapisov v vrednosti 26,7 milijona evrov. »Skupaj s sindiciranim posojilom smo v sodelovanju z NLB in konzorcijem bank na kapitalskem trgu uspešno zbrali 200,8 milijona evrov,« o uresničevanju začrtane finančne politike Skupine Sij pojasnjuje, vodja financ v Siju.