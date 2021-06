Sistemi vodenja so vpeti v življenje družbe

V nadaljevanju preberite:

Z izkopom premoga Premogovnik Velenje neposredno vpliva na okolje, v katerem deluje. Ključni vpliv na okolje predstavlja degradacija pridobivalnega prostora. »Skladno z zakonodajnimi zahtevami in politiko družbe glede ravnanja z okoljem poskušamo vplive na okolje zmanjševati. Šaleški dolini vračamo nekdanjo podobo z novimi vsebinami. To okolje obiskovalcem ne kaže podobe rudarske pokrajine, ampak postaja turistično in rekreativno zanimiva lokacija,« poudarjajo v premogovniku. Odnos delovanja podjetja do okolja opredeljuje standard ISO 14001.