Skupina SKB v prvem polletju s 25 milijoni dobička

Skupina SKB, ki je v lasti madžarske OTP, je prvo polovico leta končala s čistim dobičkom v višini 25,1 milijonov evrov, kar je za petino več kot v enakem obdobju preteklega leta. Boljši poslovni rezultati so v veliki meri posledica okrevanja gospodarstva po epidemiji, kar je ugodno vplivalo na znižanje stroškov tveganj kot tudi na povečan obseg poslovanja s strankami, ugotavljajo v SKB.

V prvem polletju leta je skupina povečala kreditni portfelj za 263 milijonov evrov oziroma za 10 odstotkov, in sicer predvsem zaradi visokih rasti kreditov podjetjem in stanovanjskih kreditov, stanje kreditov pa je konec junija 2022 znašalo blizu 2,9 milijarde evrov. V prvi polovici leta so ustvarili za 62 milijonov evrov čistih bančnih prihodkov, dva odstotka več kot v enakem obdobju lani.

Na drugi strani pa so se operativni stroški skupine SKB v prvi polovici leta 2022 v primerjavi z enakim obdobjem lani povečali za 7,7 odstotka na 36,8 milijona evrov. K temu so največ prispevali višji stroški dela zaradi usklajevanja plač z inflacijo in višji stroški storitev, kot posledica povečanega obsega del na področju digitalizacije in avtomatizacije poslovanja, povečani stroški zaradi višjih cen energije, in pa tudi višji stroški regulatorjev. Stroškovna učinkovitost skupine SKB se je nekoliko poslabšala, saj se je razmerje med stroški in ustvarjenimi prihodki povečalo s 56,2 na 59,4 odstotka.