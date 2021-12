Supernova v nove prevzeme nakupovalnih centrov v Romuniji

Po lanskem vstopu na romunski trg s prevzemom nakupovalnega centra Jupiter City v Pitestiju avstrijska Skupina Supernova nadaljuje širitev na tem trgu s prevzemom še šestih nakupovalnih centrov Cora Skupin Louis Delhaize in Galimmo. Za april prihodnje leto pa napoveduje tudi odprtje razširjenega nakupovalnega središča na Rudniku z dodatnimi 60 trgovinami.

Skupina Supernova načrtuje, da bo že uspešne centre na odličnih lokacijah v Bukarešti, Bacăuu, Konstanci in Drobeti vključila v svoj portfelj ter jih v prihodnjih nekaj letih posodobila, so pojasnili v Supernovi, ki velja za vodilnega investitorja na slovenskem in hrvaškem trgu s 40 trgovskimi centri.

»Vesel sem, da se nadaljuje intenziven razvoj naše skupine in da se je močno povečala naša navzočnost na romunskem trgu. Cora je pomemben partner s čudovitimi projekti na zelo privlačnih lokacijah. Prepričani smo, da lahko v bližnji prihodnosti izboljšamo vse centre in jih dvignemo na še višjo raven,« je dejal Frank Philipp Albert, lastnik Skupine Supernova.

Prenova trgovin

Novo prevzeti nakupovalni centri bodo deležni po napovedi skupine obsežne obnove, posodobitve in uskladitve z blagovno znamko Supernova, pri čemer bodo sledili zgledu nakupovalnega centra Jupiter City, kjer so se posodobitvena in širitvena dela že začela. Nov prevzem bo zagotovo okrepil položaj Supernove v Romuniji in predstavlja naslednji mejnik dinamične rasti skupine, dodajajo.

»To odločitev smo sprejeli po temeljiti oceni naših nepremičnin v Romuniji in jo vidimo kot pomemben vzvod nadaljnjega lokalnega razvoja. Pozdravljamo dogovor s Supernovo. Prepričani smo, da je pravi partner za Coro,« meni predsednik uprave Cora Romani Thierry Destailleur.

Supernova ima po Sloveniji več deset nakupovalnih središč, med njimi tudi Supernova Rudnik, ki je trenutno v zaključni fazi dograditve. V družbi napovedujejo, da bo to postal eden izmed največjih in najsodobnejših nakupovalnih središč v Sloveniji z dodatnimi 60 trgovinami, ki bodo razporejene v dveh nadstropjih, kar pomeni skupaj kar 130 trgovin znanih domačih in svetovnih znamk.