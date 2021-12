Skupina UniCredit z reorganizacijo centralizira posle

Mednarodna bančna skupina UniCredit s sedežem v Milanu je predstavila dolgo pričakovano reorganizacijo, s katero želi v prihodnjih treh letih povečati prihodke za dva odstotka, čisti dobiček pa za deset odstotkov na leto, na drugi strani pa namerava do leta 2024 razdeliti lastnikom za kar 16 milijard evrov v obliki dividend in odkupov delnic, je povedal njen novi prvi mož Andrea Orcel, ki skupino vodi od aprila letos.

Skupina, ki zdaj deluje na 13 evropskih trgih: v Italiji, Nemčiji, Avstriji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, v Romuniji, Rusiji, na Slovaškem, v Srbiji in Sloveniji, namerava z reorganizacijo in bolj poenotenim ravnanjem poiskati ravnotežje med poudarjenim lokalnim pristopom in nekaterimi področji (nabava, tehnologija), kjer lahko skupina s centraliziranim pristopom naredi več in zniža stroške, je še povedal Orcel, ki v odgovorih na novinarska vprašanja ni želel razkriti številk o morebitnih odpuščanjih. Razložil pa je, da reorganizacija predvideva tudi skrčenje stroškov poslovanja za 1,5 milijarde evrov, in sicer ne samo z zmanjšanjem števila zaposlenih, pač pa tudi s ponotranjenjem dejavnosti, ki so jih prej najemali od zunaj.

UniCredit z reorganizacijo v ospredje postavlja digitalizacijo, skupina naj bi zanjo v letih 2022–2024 namenila kar 2,8 milijarde evrov in na tem področju zaposlila 2100 od skupno 3600 novih ljudi. V skupini v tem v prihodnjih treh letih ne izključujejo združitev in prevzemov, a jih tudi načrtujejo, računajo predvsem na organsko rast, je razložil Orcel.

Po objavi reorganizacije se je tečaj UniCreditovih delnic povzpel za 5,5 odstotka.

Skupina je sicer po treh četrtletjih ustvarila skoraj tri milijarde evrov čistega dobička, medtem ko je v istem lanskem obdobju imela 1,6 milijarde evrov izgube. V Sloveniji je skupina v prvih treh četrtletjih ustvarila 18,4 milijona evrov čistega dobička, kar je skoraj trikrat več kot lani. Rast je pretežno posledica manjših slabitev. Dobiček iz rednega poslovanja, ustvarjen z aktivnostmi v Sloveniji (podatki zajemajo vse aktivnosti skupine v Sloveniji, in ne zgolj poslovanja hčerinske banke), je dosegel 23,4 milijona evrov, kar je 27 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju.