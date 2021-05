Slabih posojil bo verjetno več, banke čaka dodatno delo

V intervju med drugim preberite:



»Kot veste, imamo nekaj usmeritev glede moratorijev, ki so potekli marca. Jasno stališče Ebe je, da je dobro, da so potekli. Moratoriji so bili zelo v pomoč v času krize, a po letu dni je čas za individualne ocene potreb posameznih komitentov in ne več za splošno veljavna pravila na tem področju. Že obstoječa regulacija zagotavlja možnosti za odlog plačila kredita, če je stranka upravičena do tega in banka temu pritrjuje. Skratka, po letu dni je napočil čas, da banke individualno obravnavajo potrebe vsakega posameznega komitenta,« pravi José Manuel Campa, predsednik Ebe, evropskega bančnega organa, glede predlogov za nove odloge posojil.



Z njim smo se pogovarjali tudi o odzivu na pandemično krizo, naraščanju slabih posojil v bankah po Uniji, ideji o ustanovitvi evropske slabe banke, razmerah v bankah pri nas, stresnih testih, verjetnosti nove krize v finančnem sektorju, možni vseevropski agenciji za preprečevanje pranje denarja, zelenem bančništvu, digitalnem evru in finančno tehnoloških podjetjih in drugih izzivih, ki čakajo banke v prihodnje.