Slovenci po Evropi postavljajo nogometne dvorane

Podjetje z Brezovice ima med referencami mednarodni projekt, napihljivo nogometno dvorano v velikosti 15.000 kvadratnih metrov, skupaj s tribunami, ki so jo v Kazahstanu postavili že pred desetletjem. Z Latvijsko nogometno zvezo so ta teden sklenili pogodbo o postavitvi sedmih večjih nogometnih dvoran v sedmih latvijskih mestih.

Koliko je vreden projekt v Latviji in kakšna je cena ene velike nogometne dvorane? V katerih drugih državah še slovenci urejajo športno infrastrukturo?