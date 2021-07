Slovenija čaka na vzpostavitev inovacijskega ekosistema

V nadaljevanju preberite:

Slovenija se med članicami EU uvršča v tako imenovane zmerne inovatorke in že tretje leto zaseda podpovprečno 15. mesto na evropski inovacijski lestvici. »Zaostanka se moramo lotiti sistemsko in celostno, veliko pa bi pripomogla vzpostavitev inovacijskega ekosistema, ki ga omenjajo na gospodarskem ministrstvu,« razlaga Aleš Ugovšek iz GZS.

Katere so najbolj šibke točke pri inoviranju med slovenskimi podjetji? Kje smo Slovenci močni in kako lahko podjetja napredujejo? Kdaj lahko pričakujemo vzpostavitev inovacijskega ekosistema?