Slovenija dovoljuje višji regres, Hrvaška da več za službene poti

V nadaljevanju preberite:

Povračila stroškov, povezanih z delom, so v Sloveniji posebna politična tema, saj se z njimi poskuša ustvariti vtis, da plače v Sloveniji niso močno obdavčene. Zato smo naredili primerjavo davčne opredelitve teh stroškov pri nas in na Hrvaškem. Ureditev je, vsaj z davčnega vidika, podobna kot v Sloveniji. Hrvaška ima v nekaterih primerih še več davčnih izjem, v celoti gledano pa so davčne oprostitve podobne kot v Sloveniji.

Koliko dobijo Hrvaški zaposleni nadomestila za malico in koliko lahko porabijo podjetja, če jim malico priskrbijo?

Katere stroške prevoza lahko povrnejo delodajalci in na kakšen način? Katere stroške izvzema Hrvaška iz obdavčitve dohodkov?

Katere stroške pozna Slovenija? Kakšne so razlike?