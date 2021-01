Slovenija izdala prvo 60-letno obveznico

Negativna zadolžitev

Republika Slovenija je z izdajo dolgoročnih 60-letnih evrskih obveznic in s tem pomembnim podaljšanjem referenčne tržne krivulje donosnosti utrdila svoj položaj v skupini naprednejših držav evroobmočja, so sporočili iz ministrstva za finance.Izdajo smo napovedali včeraj: Slovenija bo izdala 60-letno obveznico 60-letne evrske obveznice so bile izdane z donosom do dospetja 0,70 odstotka in kuponsko obrestno mero 0,6875 odstotka v višini 500 milijonov evrov. To je primerljivo z državama, kot sta Francija in Belgija. Slovenija nadaljuje tržno izkazano dolgoročno naložbeno zaupanje investitorjev v obveznice republike Slovenije.V letošnjem letu je Slovenija p rvič v zgodovini izdala dolgoročne obveznice z negativnim donosom do dospetja -0,096 odstotka in kuponsko obrestno mero nič odstotkov v višini 1,75 milijarde evrov. Za financiranje izvrševanja državnega proračuna skladno s programom financiranja je Slovenija tako že zagotovila 2,9 milijarde evrov dolgoročnega financiranja.V januarju 2021 je Slovenija že odplačala 1,65 milijarde dolga. V preostanku leta 2021 pa v odplačilo zapade še dodatnih 1,95 milijarde evrov dolga.