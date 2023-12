Slovenija je še povečala zaostanek v produktivnosti

V nadaljevanju preberite:

»Želimo imeti standard, kot ga imajo vodilne inovatorke. Z vidika števila delovno aktivnih, smo na pravi strani. A v državah, ki so vodilne inovatorke, delajo manj kot mi, vendar ustvarijo bistveno več. Potreben je torej dvig produktivnosti,« je poudaril Peter Wostner z Urada za makroekonomske analize in razvoj. A v tem ugotavljajo, da so premiki pri slovenski produktivnosti skromni, saj se je zaostanek lani za povprečjem Evropske unije celo povečal. Kaj ugotavljajo na Umarju in kaj priporočajo?