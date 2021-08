Slovenija junija z nadpovprečno rastjo proizvodnje

Slovenija sodi med države Unije z največjim letnim porastom industrijske proizvodnje: junija je namreč naša industrija proizvedla za kar 18,9 odstotka več kot junija lani, pred nami sta bili le Belgija in Litva, kažejo zadnji podatki Eurostata. V evrskem območju je bila sicer industrijska proizvodnja medletno večja za 9,7, v EU pa za 10,5 odstotka.



In še podatki za naše najpomembnejše partnerice: industrijska proizvodnja v Nemčiji je bila junija za 6,5, v Avstriji za 13,1, v Italiji za 13,9 in na Hrvaškem za 8,2 odstotka večja kot junija lani.



Na mesečni ravni, v primerjavi z majem, je sicer industrijska proizvodnja upadla tako v evrskem območju (za 0,3 odstotka) kot v Uniji (za 0,2 odstotka). Slovenija je tudi tu imela boljše rezultate od povprečja, saj se je industrijska proizvodnja pri nas v omenjenem mesecu zvišala za 1,6 odstotka, še izhaja iz podatkov Eurostata.



