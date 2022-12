Slovenija leto 2022 zaključuje z visoko, 10,3-odstotno inflacijo. Letno inflacijo so najbolj zaznamovale višje cene hrane ter električne energije, plina in drugih goriv. Blago se je v enem letu podražilo za 11,5 odstotka, storitve pa za 7,7 odstotka, ugotavlja državni statistični zavod (Surs).

Na mesečni ravni so bile decembra cene življenjskih potrebščin v primerjavi z novembrom v povprečju višje za 0,2 odstotka. Mesečno inflacijo so najbolj, za 0,3 odstotne točke, zvišale podražitve hrane (za 1,7 odstotka). Ta mesec so se podražili tudi gospodinjsko pohištvo, komunikacije, restavracije in hoteli, rekreacijske in kulturne storitve in zdravstvo.

Na drugi strani so decembra inflacijo blažile pocenitve naftnih derivatov. Tekoča goriva so se pocenila za 12,5 odstotka, goriva in maziva za osebne avtomobile pa za 6,2 odstotka, nekoliko cenejši so bili tudi počitniški paketi.

Letna rast cen, merjena z evropsko primerljivim harmoniziranim indeksom cen življenjskih potrebščin (HICP), je bila sicer še nekoliko višja, 10,8-odstotna (v prejšnjem decembru je bila denimo 5,1-odstotna).