Slovenija odlična za pilotne projekte digitalnega zdravstva

V nadaljevanju preberite:

Rešitve na področju digitalnega zdravstva so namenjene temu, da osvobodijo ter omogočijo zdravnikom in drugemu zdravstvenemu osebju, da lahko dobijo več časa – za ljudi. To je v pogovoru ob nedavnem obisku v Sloveniji povedala prof. Rachel Dunscombe, svetovalka angleškega ministra za zdravstvo, ki v vlogi direktorice Digitalne akademije britanskega zdravstvenega sistema (NHS) usposablja prihodnje kadre na področju zdravstva – od direktorjev informatike, »digitalnih« zdravnikov, medicinskih sester do pametnih robotov.

Čeprav je zdravstvo najbrž zadnja panoga, ki doživlja digitalno preobrazbo, je jasno, da ji ne bo ubežalo. Dejstvo je, da je treba digitalno preobrazbo opraviti celovito, tudi v zdravstvu se namreč dotika prav vseh plati. Ne gre le za uvajanje novih tehnologij. Največji izziv so ljudje. Ljudje kot kadri v zdravstvu, ki se morajo priučiti uporabi novih tehnologij, in ljudje kot bolniki, ki sodelujejo s svojimi zdravstvenimi podatki. Praksa kaže, da bolj ko so ljudje vključeni v novosti, na primer v nove zdravstvene storitve, večja je verjetnost, da bodo te učinkovitejše in dobro sprejete. S tem, ko dobijo inovacije zaupanje pri bolnikih, se povečata njihova raba in obseg podatkov, ki jih nato lahko uporabimo za nadaljnje izboljšave.