Slovenija zaostaja v digitalizaciji

Nemčija polovico sredstev v načrtu za okrevanje in odpornost namenja digitalizaciji gospodarstva, infrastrukture in izobraževanja. Slovenija digitalizaciji namenja le petino vsega denarja, od tega večino javnemu sektorju, in tako zaostaja za evropskim povprečjem. Kako večja vlaganja v digitalizacijo pojasnjuje nemška vlada? Kaj kaže primerjava slovenskega načrta za okrevanje z evropskimi? Kakšni so odzivi slovenskih strokovnjakov?