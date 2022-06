Slovenski Beeping zaganja storitev oskrbe in pomoči na domu

V nadaljevanju preberite:

Zagonsko podjetje Beeping, ki se ukvarja s čiščenjem gospodinjstev ter malih in srednjih podjetij in deluje podobno kot sloviti Uber – na poziv –, je z junijem začelo ponujati tudi storitev oskrbe in pomoči na domu. Kot razlaga soustanovitelj in direktor podjetja Jan Dobrilovič, gre za obetavno področje, ki v Evropi čaka na novosti.

Kakšne so prve izkušnje s to storitvijo v Španiji? Zakaj so se odločili za novo področje dela in kaj pričakujejo? Kako bo potekala storitev oskrbe in pomoči na domu ter kakšna bo cena storitev?