Slovenski Better sklenil pogodbo s petimi okrožji bolnišnic v Londonu

Slovenskemu podjetju Better Velika Britanija ni več neznanka. Oktobra lani so denimo sklenili pogodbo z eno največjih bolnišnic za zdravljenje raka v Evropi The Christie. V bolnišnici v Manchestru so tako vzpostavili digitalno zdravstveno platformo, ki hkrati služi za raziskave in klinične študije. Kot so takrat povedali v podjetju, se bo platforma uporabljala za vse klinične podatke, vključno z vprašalniki za spremljanje izidov zdravljenja in vsemi internimi aplikacijami.

Predstavniki podjetja Better so bili že pred sklenitvijo pogodbe v Manchestru med govorci dogodka Digital Health Rewired. Ta je potekal marca lani in je eden pomembnejših dogodkov na področju digitalnih tehnologij v zdravstvu v Veliki Britaniji.

Prehod na platformo Better v prihodnjih mesecih

Udejstvovanje na dogodku pa je, kot kaže obrodilo nove sadove, saj je podjetje iz Ljubljane na otoku sklenilo pogodbo še s petimi okrožji bolnišnic v Londonu, ki so združene v sistem OneLondon. Ti bodo tri leta uporabljali digitalno zdravstveno platformo Better, kot pojasnjujejo v podjetju, pa pogodba vsebuje tudi možnost podaljšanja za dve leti. Pogodba je vredna 3,1 milijona angleških funtov oziroma približno 3,7 milijona evrov. Prehod na novo digitalno platformo bodo bolnišnice in zdravstveni zavodi iz sistema OneLondon opravili v prihodnjih mesecih, še dodajajo.

Tomaž Gornik. FOTO: Jernej Lasic

»Resnično smo veseli, da smo bili izbrani za tehnološkega partnerja zdravstvenih zavodov v Londonu. Naša platforma bo imela ključno vlogo pri nadaljnjem procesu digitalizacije zdravstvene oskrbe, temelječe na podatkih, ki so ločeni od aplikacij in s tem na voljo obstoječim in novim zdravstvenim storitvam po vsem mestu,« je podpis pogodbe komentiral ustanovitelj in direktor podjetja Tomaž Gornik.