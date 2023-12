Slovensko podjetje išče nove sodelavce

Acies Bio je hitro rastoče slovensko podjetje, ki se je na slovenskem in tujem trgu uveljavilo kot zelo pomemben igralec na področju biotehnologije: z razvojem in lastnimi izdelki so prodrli na globalni trg in si ustvarili zavidljiv ugled. Od svojega začetka leta 2006 so v stalnem razvoju in iskanju rešitev, s katerimi bi lahko še bolj poudarili svojo edinstvenost na trgu. Mlado podjetje je začelo s štirimi zaposlenimi, mladimi raziskovalci in soustanovitelji, danes pa se lahko pohvalijo z več kot 100 sodelavci – ena četrtina z doktoratom znanosti, več kot 80 odstotkov pa jih ima univerzitetno izobrazbo. Ker dobrih idej in inovativnosti ni nikoli preveč, v svoje vrste vedno vabijo nove ljudi z novimi znanji in idejami.

Zakaj so tako drugačni

V prvi vrsti izstopa njihov raznoliki poslovni model, ki jih ločuje od drugih biotehnoloških podjetij. Ne le da ponujajo svoje znanje in storitve za zunanje partnerje, hkrati razvijajo tudi lastne tehnologije in izdelke, ki omogočajo vstop na trg. Ta pristop jim omogoča celovito obvladovanje raziskav in razvoja, kar znatno zmanjšuje tveganja in povečuje uspešnost projektov.

V podjetju Acies Bio se osredotočajo na trajnostno prihodnost in razvoj tehnologij, ki prispevajo k zmanjšanju okoljskega vpliva in izboljšanju kakovosti življenja. Med njihovimi največjimi tehnološkimi dosežki lahko poudarimo proizvodnjo vitamina B12 iz odpadne sirotke in pretvorbo metanola (izdelanega iz CO2) v industrijske kemikalije. Poleg tega so aktivni na področju trajnostnega kmetijstva, kjer z uporabo mikrobnih sevov zmanjšujejo uporabo kemičnih pesticidov in gnojil.

Na splošno so močno vpeti v nove tehnološke trende: digitalizacija, umetna inteligenca, avtomatizacija in razvoj v delu z mikroorganizmi so ključni vidiki, ki jim omogočajo učinkovito delo. Za uspeh pa niso potrebna le najnovejša orodja, ampak tudi izkušeni znanstveniki, ki lahko izkoristijo potencial teh tehnologij.

Sodelujejo s podjetji in korporacijami z vsega sveta. Njihovi ključni trgi so prehrana, kmetijstvo in farmacevtska industrija.

Od svoje ustanovitve leta 2006 je Acies Bio dosegel številne pomembne mejnike. Od začetnih pogodb za industrijske projekte do selitve v lastne prostore v Tehnološkem parku v Ljubljani je podjetje pritegnilo pozornost ne le domačega trga, temveč tudi velikih evropskih in svetovnih korporacij. Kljub hitri rasti se držijo svojega načela financiranja iz poslovanja, kar jim omogoča neodvisnost in nadzor nad svojim razvojem.

Vedno v iskanju novih sodelavcev

Ker sta njihovo glavno načelo stalni napredek in inovacije, se ves čas ozirajo po novih sodelavcih in strokovnjakih, ki bi jim odprli nove priložnosti za napredek. V svoje vrste ves čas vabijo nove nadobudne znanstvenike, raziskovalce in strokovnjake različnih profilov. V ta namen se povezujejo z Univerzo v Ljubljani, odlično sodelujejo z Biotehniško fakulteto, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, Kemijskim inštitutom, Inštitutom Jožef Stefan, Nacionalnim inštitutom za biologijo in drugimi. Zaposlujejo različne profile: biologe, genetike, mikrobiologe, biotehnologe, kemike, kemijske inženirje ...

Njihovi raziskovalci sodelujejo na predavanjih na omenjenih fakultetah, študentje pa v Aciesu delajo že med študijem in so aktivno vključeni v projektne skupine. Tako že v času študija pridobivajo pravo znanje, raziskujejo in spoznavajo najsodobnejše inovativne pristope v raziskovalnem delu. To je tudi glavna prednost podjetja Acies Bio kot delodajalca, saj ponuja izjemno priložnost za mlade, ki izkušenj še nimajo, hkrati pa zagotavlja odlično delovno okolje tudi za že uveljavljene znanstvenike. Acies je namreč postal prvovrsten bazen inovativnosti, v katerem razvijajo globalno priznane rešitve.

S takšnim pristopom do zaposlovanja ustvarjajo raznolikost v kolektivu, ki spodbuja rojevanje novih idej.

Pravo okolje za inovativne ideje

Pri izbiri zaposlovalca je pomembno tudi delovno okolje. V Aciesu ni stroge hierarhije in dolgočasne birokracije. Njihovi raziskovalci delajo v majhnih, multidisciplinarnih in agilnih skupinah. So v središču dogajanja in morajo že zelo zgodaj prevzemati odgovornost. A z odgovornostjo pride tudi zavedanje, da so bili oni tisti, ki so soustvarili košček mozaika, s katerim gradimo zeleno prihodnost. Spodbujajo raziskovalnega duha, samostojnost in podjetnost. Vsi začnejo na začetku, a lahko hitro napredujejo do samostojnih vodij projektov ali raziskovalnih področij.

Acies Bio omogoča svojevrstno delovno okolje, ki spodbuja ustvarjalnost.

Kaj ponuja Acies Bio potencialnim kandidatom Priložnost za delo v dinamičnem in inovativnem okolju

Možnost sodelovanja pri razvoju novih tehnologij, ki lahko pozitivno vplivajo na svet

Dostop do najnovejše opreme in tehnologij

Stalno učenje in razvoj

Možnost dela z izkušenimi znanstveniki in inženirji VEČ INFORMACIJ

