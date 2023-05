Slovensko podjetje, ki je prodrlo v več kot 100 držav sveta

Nadpovprečni izplen in dolga življenjska doba solarnih modulov ter najvišja merila kakovosti so tisto, kar slovenski BISOL kot največjega pravega evropskega proizvajalca solarnih modulov dviguje prav v svetovni vrh solarne industrije.

BISOL je s svojimi solarnimi rešitvami že praktično po vsem svetu – njihove izdelke tako uporabljajo v več kot 100 državah sveta – od oddaljene Avstralije do Antarktike. So praktično na vseh celinah. S 750 MW proizvodne kapacitete BISOL velja za največjega pravega evropskega proizvajalca solarnih modulov.

To so pravzaprav številke, s katerimi se v Sloveniji lahko pohvali le peščica podjetij. Kakšna je pravzaprav skrivnost njihovega izjemnega uspeha?

Samo kakovostni solarni moduli zagotavljajo pravo brezskrbnost.

Neizpodbitna kakovost, ki ne pozna reklamacij

Prvi razlog za takšen uspeh se nedvomno skriva v tradiciji. Dejstvo, da je slovenski BISOL že skoraj dve desetletji v solarni industriji, v tej mladi, a izjemno konkurenčni panogi, je velika prednost. Le redkokateri svetovni proizvajalec namreč lahko dolgo življenjsko dobo solarnih modulov dokazuje z referenčnimi projekti sončnih elektrarn, ki tudi po več kot 15 letih še vedno brezhibno delujejo in izkazujejo nadpovprečne donose.

Solarni moduli BISOL se ponašajo z rekordno nizkim deležem reklamacij, ki je le 0,01 % oziroma kar desetkrat nižji kot v avtomobilski industriji. V skoraj dvajsetih letih delovanja BISOL ni imel niti enega primera reklamacije zaradi vdora vlage ali delaminacije.

Drugi razlog se skriva seveda v najvišji stopnji kakovosti, na kar poleg kakovosti materialov odločilno vpliva tudi proces proizvodnje. Številni proizvajalci po svetu namreč uporabljajo neprimerne prakse za zniževanje stroškov izdelave, ki jih je s prostim očesom nemogoče zaznati. Nepravilno dimenzionirana folija EVA lahko na primer povzroči delaminacijo, korozijo celic in spojev ter posledični padec moči modula. Nezadostno spajkanje lahko vodi v popolno odpoved modula. Prihranek pri nanašanju premajhnih količin silikona na okvir modula se odraža v bistveno slabši mehanski vzdržljivosti modula.

BISOL izbran za Top Brand na kar petih evropskih trgih Kakovost solarnih modulov BISOL je stalno preverjana v več kot 20 različnih testiranjih in neodvisnih pregledih kupcev ter potrjena s stotinami mednarodnih in za posamezne države specifičnih certifikatov. Potrjujejo pa jo tudi kupci in inštalaterji. BISOL Group je namreč med prejemniki prestižnega znaka Top Brand na kar petih evropskih trgih − v Sloveniji, Belgiji, Franciji, Avstriji in Italiji.

Poganja jih tudi umetna inteligenca

Inovativnost je danes glavni poganjalec uspešnih podjetij in prav s takšnim pristopom BISOL dosega vedno višje standarde kakovosti. Najsodobnejša tehnologija, najvišji industrijski standardi in kriteriji kakovosti skupaj z visoko usposobljenimi zaposlenimi uvrščajo BISOL med najbolj napredna, s tem pa tudi najbolj konkurenčna podjetja v solarni industriji ne le v evropskem prostoru, ampak tudi v svetu.

Pri proizvodnji solarnih modulov vključujejo tudi umetno inteligenco oz. robote, ki ne le natančno delajo sami, ampak se sproti tudi učijo. Primeri takšnih izboljšav, ki predstavljajo naslednjo raven avtomatizacije, izmenjave podatkov in strojnega učenja, so samodejno pozicioniranje priključnic in samodejno spajkanje priključnic s stroji, ki jih je v celoti razvil in implementiral razvojni oddelek ekipe BISOL. Ker imajo prav zaposleni še vedno ključno vlogo v procesu razvoja inovativnih solarnih izdelkov ter pri nadzoru proizvodnih procesov in kakovosti, BISOL Group ponuja izjemne zaposlitvene priložnosti.

Pred dobrimi desetimi leti je bila Italija drugi najpomembnejši trg na svetu na področju solarne tehnike. Trg je bil preplavljen z različnimi proizvajalci solarnih modulov in številna italijanska podjetja so se prav v tem obdobju odločila za naložbe v sončne elektrarne. Deset let pozneje mnogih proizvajalcev solarnih modulov, ki so takrat ponujali module vprašljive kakovosti, med njimi tudi evropskih, ni več na trgu, s streh pa izginjajo tudi njihovi moduli. Zaradi degradacije solarnih modulov in posledično slabega donosa sončnih elektrarn so jih bili mnogi investitorji primorani zamenjati. Izredno nizka stopnja degradacije solarnih modulov BISOL, ki temelji na najvišjih merilih kakovosti v proizvodnji, je poglavitni razlog, da se mnoga italijanska podjetja v drugo odločajo za slovenske solarne module.

Solarni moduli BISOL so razširjeni v več kot 100 državah sveta in po kakovosti spadajo v svetovni vrh.

Energetsko neodvisnost lahko poiščemo »pred domačim pragom«

Če iščete zeleno rešitev za svoje gospodinjstvo ali podjetje, potem poiščite odgovor pri domačih strokovnjakih BISOL. Z njihovo pomočjo boste končno prevzeli nadzor nad mesečnimi stroški elektrike.

