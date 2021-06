Socialna kapica pomemba tudi za slabše plačane

Odpri galerijo

Da so inženirji in drugi strokovnjaki na svojih področjih zadovoljni s svojimi plačami, ki so nižje, kot jih imajo kolegi v Avstriji in Nemčiji, mora imeti Slovenija cenejši kruh, hrano in vrsto storitev. Zato so peki, trgovci, kmetovalci, natakarji in še kdo na robu socialnega minimuma. Foto Jure Eržen