Sod nafte »leti« proti 100 dolarjem

V nadaljevanju preberite:

Cena za sod nafte brent je v zadnjih dveh mesecih poskočila za 20 odstotkov in je najvišje po septembru leta 2014, medtem ko so se cene plina v Evropi malenkost umirile, čeprav je dnevna volatilnost še vedno prisotna, predvsem zaradi cenovne premije, ki so jo postavile napete razmere med Ukrajino in Rusijo. Cena zemeljskega plina na nizozemskem vozlišču TTF za dobavo prihodnji mesec kotira pri 72 evrih, približno 20 evrov nižje kot ob koncu januarja