Sodeč po cenah še globoko v epidemiji

V nadaljevanju preberite:

Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so se v zadnjem letu zvišale za 2,1 odstotka. Kupci najbolj občutijo podražitve goriva, kar pa je predvsem posledica razmer na finančnih trgih. A cene, pri katerih ima opazno vlogo domače povpraševanje, kažejo, da je to še vedno razmeroma skromno. Kje so se cene zvišale in kje so se znižale, preberitev v nadeljevanju.