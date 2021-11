Soglasje Bruslja za državno pomoč nujno čim prej

V nadaljevanju preberite:

Modeli rešitev za proizvodnjo električne energije iz premoga v državah Evropske unije temeljijo na mehanizmih državne pomoči, na vprašanje o reševanju Teša in Premogovnika Velenje odgovarjajo v Slovenskem državnem holdingu. V HSE pravijo, da trenutno ne razmišljajo o zaprosilu za državno pomoč za poslovanje družb skupine HSE, ampak izključno o sofinanciranju zapiralnih del. Kje v SDH in hSE vidijo možnosti za rešitev Teša in PV?