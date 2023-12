Sončna elektrarna na vsako streho?

Prav v tem novem kontekstu sodobne resničnosti, ko so pritiski za racionalizacijo in skrb za okolje vse večji, se podjetja spoprijemajo z dvema poglavitnima izzivoma: učinkovito rabo energije in racionalizacijo stroškov. Vedno bolj se torej usmerjajo k rešitvam, ki jim omogočajo samooskrbo in neodvisnost od zunanjih dejavnikov, hkrati pa iščejo načine za znižanje obratovalnih stroškov. Vse to skupaj pa vodi do še enega zelo pomembnega cilja: zmanjšanje ogljičnega odtisa.

V tem trajnostnem prehodu je Petrol postal ključen partner, ki podjetjem omogoča lažji prehod k energetski učinkovitosti.

Začeli so pri sebi: Petrol uspešno na poti ogljični nevtralnosti

Pomembna razvojna dejavnost skupine Petrol je uvajanje novih energetskih dejavnosti in proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov. Lahko se pohvalijo, da so postali edina nefinančna družba, ki je pridobila nadpovprečno bonitetno oceno okoljskih, družbenih in upravljavskih standardov (ESG) glede na svetovni naftni in plinski sektor.

Petrol je družbi s svojo strategijo razvoja do leta 2025 obljubil, da bo soustvaril zeleno prihodnost in pomembno prispeval k zaščiti okolja, v katerem živimo. Cilj je zmanjšati ogljični odtis lastne dejavnosti za 40 %, pri čemer je kar 35 % vlaganj namenjenih projektom energetske tranzicije.

Petrol bo skupaj s partnerji, kupci in mesti v letu 2023 okolju prihranil letni ogljični odtis, kot ga ustvari skupno število prebivalcev mestnega naselja Ptuj. Ali povedano drugače, gre za količino CO₂, ki ga letno absorbira gozd v površini Kranja.

Ključen projekt družbe je tudi Petrol Green, s katerim bodo postavili nove standarde na področju zelene energije. Gre za jasno strategijo, ki je razdeljena v več faz in predvideva postavitev sončnih elektrarn na strehe prodajnih mest in drugih objektov po vsej Sloveniji. Z namestitvijo sončnih panelov bodo tako poskrbeli, da bo energija, ki pomaga napajati Petrolova prodajna mesta, pridobljena iz okolju prijaznih trajnostnih virov. To bo na eni strani pomembno prispevalo k zmanjšanju izpustov emisij CO 2 , hkrati pa bodo s tem zagotovili do 50-odstotno energetsko samozadostnost prodajnih mest.

Med njihovimi najpomembnejšimi projekti lahko izpostavimo dve vetrni elektrarni, 30 manjših sončnih elektrarn in šest malih hidroelektrarn. Učinkovito se širijo tudi zunaj slovenskega ozemlja.

Tako bodo prispevali k zmanjšanju izpustov CO 2 , saj predvidevajo, da bo kar 2275 ton emisij manj.

Pri Petrolu se dobro zavedajo, da je energetska tranzicija kompleksen proces, zato so sklenili različna partnerstva s podjetji in industrijo. FOTO: Petrol

Energetski pečat v širši regiji

Projekt Petrol Green želijo razširiti tudi na Hrvaško, najprej z 20 primernimi lokacijami za namestitev sončnih panelov. Spogledujejo se tudi s širitvijo projekta v Srbijo ter Bosno in Hercegovino.

Na splošno je veliko projektov na Hrvaškem – projekt gradnje ene največjih sončnih elektrarn v regiji, v sklopu treh lokacij, ki obkrožajo naš vetrni park Ljubač (Suknovci, Vrbnik in Pliskovo na Hrvaškem), s skupno močjo 22 MW, je v zaključnem delu izvedbe priključkov, ki bodo omogočili priklop elektrarn na omrežje in zagon. Še naprej razvijajo tudi projekt vetrne elektrarne Dazlina na Hrvaškem.

Za e-mobilnost prihodnosti

Petrol igra ključno vlogo tudi pri zmanjševanju fosilnih goriv. Njihova mreža e-polnilnic že zdaj presega potrebe 90 % vseh voznikov električnih avtomobilov v Sloveniji. S skoraj 500 polnilnicami v širši regiji, vključno s Hrvaško, Črno goro in Srbijo, je Petrol ključni igralec v vzpostavljanju infrastrukture za električna vozila. S ciljem preseči mejnik 1500 polnilnic do leta 2025 se Petrolova mreža e-polnilnic napaja tudi z energijo sonca.

V prvih treh četrtinah leta 2023 so uporabnikom prek e-polnilnic pretočili že 2,3 milijona kWh.

S skoraj 500 polnilnicami v širši regiji, vključno s Hrvaško, Črno goro in Srbijo, je Petrol ključni igralec v vzpostavljanju infrastrukture za električna vozila. FOTO: Petrol

Pravi partner pri energetskih rešitvah

S širokim naborom Petrolovih energetskih rešitev po meri poslovnih uporabnikov (tudi gospodinjstev, mest, lokalnih skupnosti) so možni cenovni in okoljski prihranki. Izbira zelene energije je hkrati odločitev za čistejše okolje in nižji ogljični odtis.

Pri Petrolu se dobro zavedajo, da je energetska tranzicija kompleksen proces, zato so sklenili različna partnerstva s podjetji in industrijo. Pomagali so že več kot 1000 objektom – javnim, industrijskim, poslovnim, turističnim, gostinskim, športnim, izobraževalnim, objektom za nego in zdravstvo, pa tudi kmetijam, cerkvam, večstanovanjskim stavbam in drugim.

Tako so na primer v sodelovanju z Atlantic Grupo nedavno zagnali sončno elektrarno, ki bo proizvedla 1,01 GWh energije na leto, kar zadostuje za približno 350 povprečnih gospodinjstev.

Med večjimi projekti velja izpostaviti tudi energetsko prenovo 59 ljubljanskih stavb – s tem so prestolnici pomagali do 3500 ton toplogrednih plinov manj na leto, kar je enako, kot če bi na novo zasadili 170.000 dreves.

Velik pečat so pustili tudi v Mariboru, kjer so s s prenovo mestni občini zagotovili 500.000 evrov letnega prihranka, potem so tu še Luče, Kranj, Brežice, Izola, Koper – če naštejemo le nekatere. Več o Petrolovih referencah lahko preverite na njihovi spletni strani.

Naročnik oglasne vsebine je Petrol