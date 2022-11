Spominke bo mogoče kupiti tudi ob nedeljah

Vlada načrtuje sprejetje sprememb zakona o trgovini, ki naj bi razširil izjeme pri delu ob nedeljah in praznikih. S predlagano novelo bi omogočila obratovanje prodajaln na mednarodnih letališčih, v turističnoinformacijskih centrih ter v muzejih ob nedeljah in praznikih, pred sprejetjem predlaganih rešitev pa se bo s tem jutri seznanil še ekonomsko-socialni svet. Nasprotovanj menda ni pričakovati.

Kot je znano, so prodajalne v Sloveniji od oktobra 2020 ob nedeljah in praznikih v skladu z zakonom o trgovini zaprte. Izjema so prodajalne, velike do 200 kvadratnih metrov na bencinskih servisih, mejnih prehodih, v pristaniščih, namenjenih za javni promet, na letališčih, železniških in avtobusnih postajah in v bolnišnicah. Prav tako so lahko odprte prodajalne, če v njih delajo lastniki oziroma zastopniki pravne osebe, ki jim lahko pomagajo študentje, dijaki, upokojenci in drugi, ki opravljajo začasno delo.

Pred dobrim letom je del poslancev poskušal razširiti nabor izjem pri nedeljskem delu trgovin, a je državni zbor to pobudo nato zavrnil. Že pred tem pa je prejšnja vlada v okviru interventnega zakona za pomoč turizmu in gospodarstvu omogočila, da se obratovalni čas prodajaln na letališčih, v turističnoinformacijskih centrih in muzejih določi brez omejitev, a le do konca letošnjega leta.

Prav zato vlada zdaj to področje ureja z novelo zakona o trgovini. Tako predlaga določitev novih izjem od zakonske prepovedi obratovanja prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih dela prostih dnevih, in sicer za prodajalne v turističnoinformacijskih centrih in muzejih. Prav tako za navedene prodajalne ne predvideva omejitev prodajnega prostora na 200 kvadratnih metrov. Za prodajalne na letališčih, ki se sicer uvrščajo med izjeme tudi po zdaj veljavnem zakonu, pa se odpravlja pogoj največje dovoljene velikosti prodajne površine. Razprava o tej točki je bila prekinjena, vlada pa bo predlog besedila poslala v obravnavo na sejo ekonomsko-socialnega sveta ter šele zatem točko uvrstila na eno od prihodnjih sej.

Sprejemljiva širitev izjem

Generalni sekretar Sindikata delavcev trgovine Ladislav Rožič pravi, da prodajalne v turističnoinformacijskih centrih in muzejih niso klasične trgovine, brezcarinske prodajalne pa že zdaj sodijo med izjeme, zato tej spremembi ne bodo nasprotovali. »Kakršnikoli drugi širitvi izjem pri nedeljskem delu trgovin pa ostro nasprotujemo,« dodaja Rožič. Na ekonomsko-socialnem svetu tako ni pričakovati večjih nasprotovanj sindikalne strani, trgovci pa si seveda že ves čas prizadevajo, da bi trgovine ostale odprte tudi ob nedeljah, saj da se takrat ustvari kar desetina letnih prihodkov panoge.

Spomnimo, da so se volivci v Sloveniji leta 2003 na referendumu izrekli za zaprtje trgovin ob nedeljah. Ko je bilo to po skoraj dveh desetletjih leta 2020 tudi uzakonjeno, so štirje trgovci takšno ureditev dali v ustavno presojo. A ustavno sodišče je presodilo, da novela zakona o trgovini ni v neskladju z ustavo, saj po njihovem mnenju svobodna gospodarska pobuda ne pomeni, da je lahko ravnanje povsem svobodno. Navedli so, da lahko zakonodajalec to tudi omeji, če je za to izkazana javna korist, in ustavni sodniki so ocenili, da je ta izkazana.