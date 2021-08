Sposobnost, pogum in potrpežljivost odlikujejo vlagatelje

V nadaljevanju preberite:

Veliko ljudi in vlagateljev na finančnih trgih se v vrtincu bliskovitih tehnoloških sprememb in prebojnih inovacij, ki se odvijajo okoli nas, počuti nelagodno.

Kdo si upa napovedovati, kaj se bo v prihodnjih desetih letih dogajajo s podnebnimi spremembami ali katere prebojne inovacije bodo odločilno spremenile podobo našega planeta in naš način življenja? Kateri novi oziroma stari veliki zmagovalci se bodo pojavili v panogah prihodnosti?