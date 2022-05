Srbi nad kadrovsko sušo s Tajci in Vietnamci

V nadaljevanju preberite:

Povprečni slovenski turist enači srbsko turistično ponudbo z veseljačenjem po Beogradu in smučanjem na Kopaoniku. Toda ta balkanska država lahko ponudi veliko več. Izdatne investicije v turistično infrastrukturo so obrodile sadove in vsako leto je na voljo več vsebin tudi za aktivne in najzahtevnejše goste.

Turistični ponudniki po Evropi se težko pobirajo po padcih, ki jih je njihova panoga doživela zaradi pandemije, v Srbiji pa letos pričakujejo, da se bodo približali številkam iz rekordnega leta 2019.