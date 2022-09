Sršen pohitel iz uprave pred prihodom novih nadzornikov

V nadaljevanju preberite:

Nadzorniki Telekoma Slovenije so se teden dni pred skupščino, ki jih bo odpoklicala, dogovorili s predsednikom in članico uprave največje telekomunikacijske družbe za sporazumni odhod, enega člana so krivdno razrešili. Gre za nadzornike in upravo, ki je bila imenovana v času prejšnje vlade. Kaj je v ozadju? Kakšni so izzivi Telekoma?