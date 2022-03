Stabilna rast prihodkov in dobička za CME

V nadaljevanju preberite:

Skupina CME (Chicago Mercantile Exchange) je vodilna borza terminskih pogodb in izvedenih finančnih instrumentov. Najpomembnejši izziv za CME v zadnjih treh letih je bil vpliv nizkih kratkoročnih obrestnih mer na zmanjšan obseg trgovanja z izvedenimi produkti, vezanimi na obrestne mere, ki so njihov glavni vir prihodkov. V nadaljevanju pišemo o tem, kako so negativni vpliv negativnih obrestnih mer uspešno nadomestili s povečanim interesom prebivalstva po njihovih produktih, vezanih na delniške trge.