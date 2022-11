Stanovanjski novogradnji v Novi Gorici

V Novi Gorici primanjkuje stanovanj. Občani se zato odločajo tudi za nakupe v Italiji. Sušo na nepremičninskem trgu bosta ublažili dve novogradnji. Za vselitev bo leta 2025 na voljo 140 stanovanj.

Stečaj Primorja in recesija, ki je sledila, sta zaustavila razvoj nepremičninskih projektov v Novi Gorici. Investitorji so gradili komaj kaj, cene rabljenih stanovanj so visoke.

Na trg prihajata novogradnji

Prihodnje leto bodo začeli graditi dve stanovanjski stolpnici, in sicer stolpnico Pinja in poslovno-stanovanjski objekt Nica. Vselitev je načrtovana za leto 2025. Pinja bo pomenila smiselno končanje nekdanjega projekta Majske poljane. Ta ima tri stolpnice. Prvo je zgradilo še Primorje, drugo K.Tivoli, zdaj pa prihaja še tretja.

Stolpnica Pinja je zasnovana po navdihu primorske regije z blagim podnebjem, veliko sončnimi dnevi in sredozemskim rastlinjem in bo stanovalcem ponujala visoko raven udobja na pokritih zunanjih terasah. Vsako stanovanje, tudi garsonjere, bo imelo teraso, dostopno iz različnih notranjih prostorov. Notranjost stanovanja se bo razvijala okoli dnevnega prostora. Stolpnica bo ponujala še dvignjen vrt za vse stanovalce, ki bo na strehi vhoda.

»Stanovanja v objektu Nica bodo imela funkcionalne razporeditve in tlorise z nekaj zunanjimi površinami. V pritličju oziroma nad poslovnimi apartmaji bodo imela ozelenele atrije, v nadstropjih pa jim bo pripadala loža oziroma balkon. Zasnova stanovanj bo omogočala kar najvišjo stopnjo naravne osvetljenosti in hkrati ponujala odprt pogled na okolico. Stanovalci bodo imeli možnost izbire med barvnimi shemami stanovanja, s čimer mu bodo dodali osebno noto,« so sporočili investitorji. Pri prodaji obeh objektov bo sodelovala nepremičninska agencija Stoja, gradbinec pa še ni določen, smo izvedeli. Investitorja sta projektni družbi, ki sta v preteklih letih že končali kar nekaj stanovanjskih gradenj v Sloveniji.

Prihaja več kot 140 stanovanj

V zadnjih letih so zrasle novogradnje z manjšim številom stanovanj, zdaj pa na trg prihaja večji paket. »V stolpnici Pinja bo na voljo 72 različno velikih stanovanj, v poslovno-stanovanjskem objektu Nica pa 70. Predvideni so tudi poslovni prostori. Poslovni partnerji bodo imeli različne možnosti nakupa poslovnih prostorov, saj se bo med gradnjo mogoče dogovoriti za prilagoditev kvadratur njihovim potrebam. Lokacija obeh objektov ponuja odlične dostope do vse potrebne infrastrukture,« pravijo v investicijskem podjetju. Kaj pa cene? »Trenutne ocene kažejo, da bo kvadratni meter predvidoma cenejši od 3200 evrov brez DDV, točna cena pa bo znana ob začetku prodaje in bo odvisna od postavitve posameznih stanovanj, velikosti in etaže.«