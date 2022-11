Stavke trgovcev, kot kaže, ne bo

V nadaljevanju preberite še:

Kot kaže, vrata trgovin pred božičem in pred novim letom vendarle ne bodo zaprta zaradi stavke. Sindikat trgovine Slovenije je včeraj še čakal na odgovor delodajalcev, a ti so menda po naših informacijah le sklenili podpreti dogovor glede zvišanja plač in nadomestil za prehrano in prevoz, kar so zahtevali delavci. Premika se tudi v turistični panogi.