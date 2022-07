Število brezposelnih upadlo tudi v juniju

Tudi junija se je brezposelnost znižala na novo najnižjo raven doslej. Konec tega meseca je bilo namreč registriranih 53.860 brezposelnih oseb, kar je 3,6 odstotka manj kot maja in 24,2 odstotka manj kot junija lani, je objavil zavod za zaposlovanje.

Na novo se je junija na zavodu prijavilo 3949 brezposelnih oseb, kar je dva odstotka več kot maja in 11,8 odstotka več kot junija lani. Večina se je prijavila zaradi izteka zaposlitve za določen čas. V primerjavi z majem se je za 0,7 odstotka povečalo število prijav brezposelnih po izteku zaposlitev za določen čas, za 7,2 odstotka število prijav presežnih delavcev in za 60,6 odstotka stečajnikov.

Od 5943 brezposelnih oseb, ki jih je junija zavod odjavil iz evidence, se je zaposlilo oziroma samozaposlilo 3618 oseb, kar je 6,5 odstotka manj kot maja in 36 odstotkov manj kot junija lani. Med tistimi, ki so se zaposlili, je bilo največ tajnikov, delavcev za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, prodajalcev, čistilcev, strežnikov in gospodinjskih pomočnikov v uradih, hotelih in drugih ustanovah, skladiščnikov in uradnikov za nabavo in prodajo, komercialnih zastopnikov, voznikov osebnih vozil, taksijev in lahkih dostavnih vozil, natakarjev, kuhinjskih pomočnikov, poslovnih sekretarjev ter vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev predšolskih otrok.

Delodajalci so junija zavodu sporočili 14.645 prostih delovnih mest, 11,6 odstotka manj kot maja in 9,6 odstotka manj kot junija lani.