Stiskanje plač nas oddaljuje od Evrope

Neprilagojena davčna zakonodaja in leta negotovosti so še dodatno zmanjšala razlike med slovenskimi plačami, kjer so vse manjše razlike med osnovnimi plačami na socialnem minimumu in zahtevnejšimi deli. Manj je tudi nagrajevanja. To bo, kot kaže, v prihodnje postal vse bolj pereč izziv Slovenije, saj vlada pripravlja nove obremenitve.