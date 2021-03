Avstrijski Strabag se je pritožil na izbor izvajalca za kraški odsek drugega tira. Pritožba bo predvidoma zamaknila podpis pogodbe s konca marca na konec aprila, konec tega meseca pa bo 2TDK podpisal pogodbo z izvajalcem za primorski odsek drugega tira.2TDK je dela za oba odseka drugega tira med Koprom in Divačo podelil konzorciju Kolektor CPG s turškima partnerjema. Ta je kraški odsek proge pripravljen zgraditi za 403,6 milijona evrov, istrski odsek pa za 224,7 milijona evrov. Za prvi odsek od Divače do Črnega Kala se je ob Kolektorju CPG prijavil še Strabag , ki je ponudil 60 milijonov evrov višjo ceno od Kolektorja. Strabag je zdaj vložil revizijski zahtevek na izbor, je potrdil generalni direktor 2TDKV tej fazi javnega naročila je sicer edino merilo cena, saj je 2TDK glede referenc odločil v prvi fazi javnega naročila s priznanjem sposobnosti za gradnjo trem ponudnikom. Če bo Državna revizijska komisija zahtevek zavrnila, bi po oceni Hevke pritožba zamaknila podpis pogodbe za tri tedne.Podpis pogodbe je bil predviden 31. marca. Na ta dan bosta 2TDK in Kolektorjev konzorcij podpisala pogodbo za odsek od Črnega Kala do Kopra. Kolektor CPG je za ta odsek edini oddal finančno ponudbo. Začetek glavnih del na tem infrastrukturnem projektu se bo po Hevkovih pričakovanjih začela maja. Drugi tir bo predvidoma zgrajen leta 2025, leto pozneje pa predan v uporabo.