Strateški svet za digitalizacijo predstavlja prvi paket ukrepov

Poudarek na javni upravi

Strateški svet za digitalizacijo, ki ga je premierustanovil v začetku leta, pravkar predstavlja prvi paket ukrepov, ki bi pospešili digitalizacijo države. »Od tega organa pričakujemo predlog o digitalizaciji države. Da boste povedali, kaj je treba narediti na posameznih področjih, ne da zahajate v probleme, ki jih bodo potem reševali tisti, ki so v posameznih sektorjih za to plačani,« je na prvi seji izpostavil Janša.Vlada se je z ukrepi seznanila prejšnji teden, pravkar pa sta na vrsti še tiskovna konferenca in predstavitev ukrepov tudi javnosti. Ukrepe bo prvotno predstavil, ki predseduje strateškemu svetu, govorci na novinarski konferenci pa so še, vodja delovne skupine javna uprava in digitalna družba,, vodja delovne skupine gospodarstvo in podjetniško okolje,, vodja delovne skupine nove tehnologije,, vodja delovne skupine izobraževanje,, vodja delovne skupine zdravstvo, in, vodja delovne skupine digitalna diplomacija.Predstavlja se 41 ukrepov. Neuradno se je pred tiskovno konferenco namigovalo, da bo poudarek v prvem paketu na javni upravi, državljani pa naj bi prve ukrepe v praksi občutili že zelo hitro.Med drugim naj bi strateški svet predlagal enotno vstopno točko za storitve javne uprave. Dostop do tovrstnih državnih storitev bi bil po novem mogoč z enotno avtentifikacijo oziroma z digitalno osebno izkaznico, ki bi omogočala tudi dostop do zasebnih storitev, kot je spletna banka. Ni novost, da se je strateški svet oziral v smeri enotne mobilne aplikacije, a vendar o enotni avtentifikaciji oziroma o digitalni osebni izkaznici do zdaj še ni bilo govora.Kot novost se omenja še informativni izračun otroškega dodatka in drugih socialnih transferjev, ki bi deloval podobno kot izračun dohodnine. Na področju izobraževanja naj bi predlagali uvedbo obveznega predmeta računalništva in informatike v osnovne in srednje šole, medtem ko so ukrepi strateškega sveta na področju zdravstva usmerjeni v boljšo organizacijo zdravstvenih sistemov navznoter, smo še izvedeli.