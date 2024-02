Studio Moderna dolguje tudi plače s prispevki

V nadaljevanju preberite:

Največji upniki stečaja Studia Moderna so nekdanji zaposleni, pokazalo se je, da imajo za 745.000 evrov neplačanih prispevkov, še veliko več pa seveda za (neto) plače. Podjetje v stečaju jim dolguje več kot tri milijone evrov.

»Gre za plače in z njimi povezane prispevke za junij in julij lanskega leta, kar je zapadlo tik pred stečajem. Junijska plača je bila izplačana večinoma samo v neto znesku, julijska pa samo nekaterim delavcem,« je pojasnila Špela Turk, stečajna upraviteljica Studia Moderna.

Kakšne so posledice za pravice zaposlenih? Na ZZZS pravijo, da zavarovanci nemoteno uveljavljajo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, bolj zapleteno je pri pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Težav, da zavarovalna doba ne bi bila priznana, ni, lahko pa neplačilo prispevkov vpliva na višino odmerjene pokojnine. Število delodajalcev, ki niso poravnali obveznosti za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, se je v zadnjih letih zmanjšalo, a to je še vedno problem.