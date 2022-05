Surovine so v neustavljivem bikovskem trendu

V nadaljevanju preberite:

V zadnjih časih je težko upravljati denar in iskati varna zatočišča, saj so se korelacije med različnimi vrstami naložb popolnoma spremenile oziroma so postale izredno nepredvidljive ali pa so močno upadle in je njihovo vrednotenje postalo oteženo.

V preteklosti je pobeg v varne naložbe pomenil prodajo delnic ter soda nafte, kot »tveganih naložb«, ter kupovanje obveznic, premik v japonsko valuto jen ter dodajanje »varnih naložb«, kot so plemenite kovine. V sedanjih časih so se te povezave popolnoma porušile