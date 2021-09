Svema v prevzem Hram holdinga

V nadaljevanju preberite:

Družba Svema Trade, katere lastnik je Srečko Jambrovič, je podala prevzemno namero za Hram Holding. Slednji je v holding preoblikovani pravni naslednik pooblaščene investicijske družbe Setev.

Hram holding ima okoli 13 milijonov evrov premoženja, je razvidno iz zadnjih objavljenih poslovnih podatkov. Glavnino premoženja so finančne naložbe, deleži v družbah, v katere je holding vstopil v časih privatizacije. Premoženje teh družb predstavljajo pretežno nepremičnine.



Svema Trade je namero za prevzem podala po tem, ko je odkupila delež od družbe Fokuss in postala 87-odstotna lastnica holdinga. Cena v tej transakciji, ki bo tudi podlaga za prevzemno ponudbo, ni razkrita. Lastnik Fokussa je singapurski Follonica holding, ki pa je, sodeč po evidenci dejanskih lastnikov, v lasti švicarskih državljanov.



Delnice Hram holdinga so bile sicer novembra lani izključene iz organiziranega trgovanja, delničarjem pa je bilo ponujeno 0,5 evra odpravnine. Ljubljanska borza je delnice septembra letos uvrstila na trg SI ENTER. Knjigovodska vrednost delnic znaša 2,6 evra, kar pa je zgolj informativne narave in ne vpliva na ceno prevzema.



Družba za lansko leto tudi ni več izdelala revidiranega in konsolidiranega poročila o poslovanju. Lani je holding ustvaril 133.000 evrov izgube. Večino prihodkov holding ustvari z opravljanjem storitev hčerinskim družbam, te pa večinoma prihodke ustvarjajo z najemninami.