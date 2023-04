Švica ukinja nagrade vodilnim v Credit Suisse

Švicarska vlada je sporočila, da bo po propadu banke Credit Suisse in njenem nujnem prevzemu s strani konkurenčne banke UBS ukinila neizplačane nagrade izvršnemu odboru. S to potezo naj bi se upoštevala odgovornost vodstva banke za njen propad, ki je bila pomemben igralec v gospodarskem razvoju države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»V banki Credit Suisse bodo za najvišjo raven vodstva (izvršni odbor) ukinjeni vsi neizplačani variabilni prejemki do konca leta 2022,« je vlada iz Berna navedla v sporočilu za javnost.

Obenem bodo zmanjšali nagrade zaposlenim na naslednjih dveh ravneh, in sicer za 50 odstotkom tistim, ki so eno stopnjo nižje od izvršnega odbora, in za 25 odstotkov tistim, ki so bili za dve stopnji nižje. To bo vplivalo na približno 1000 zaposlenih, ki bodo skupno prikrajšani za približno 50 do 60 milijonov švicarskih frankov (50,5 do 60,7 milijona evrov).

Največja švicarska banka UBS bank je s posredovanjem vlade prevzela Credit Suisse. FOTO: Fabrice Coffrini/AfFP

»Ta diferencirani pristop upošteva odgovornost najvišjih vodstvenih delavcev za razmere v banki,« so zapisali na vladi.

Banka mora tudi preveriti, ali je mogoče že izplačane nagrade vrniti, ter o tem poročati ministrstvu za finance in finančnemu regulatorju FINMA, navaja AFP.

Kljub propadu milijarda bonusov

Informacija, da namerava banka kljub težavam izplačati vse načrtovane nagrade vodstvu in ostalim zaposlenim, je v javnost prišla marca. Za skupaj približno eno milijardo švicarskih frankov (1,01 milijarde evrov) bonusov vodilnim naj bi banka večinoma že izplačala. Opustili naj ne bi niti načrta o zvišanju plač, je takrat poročala nemška tiskovna agencija dpa, ki se je sklicevala na interni dopis vodstva banke zaposlenim.

Druga največja švicarska banka Credit Suisse, ki so jo v zadnjih letih pretresali številni škandali, vključno z obtožbami o pranju denarja, se je pod pritiskom znašla sredi meseca, ko je propad dveh regionalnih ameriških bank SVB in Signature pretresel trge, banka pa je v letnem poročilu opozorila na šibkost notranjih kontrol.

v Credit Suisse bi si razdelili za dobro milijardo evrov nagrad. FOTO: Pierre Albouy/Reuters

Švicarska vlada in največja švicarska banka UBS sta se nato dogovorili za prevzem Credit Suisse. Dogovor je po navedbah švicarske vlade bistvenega pomena za preprečitev nepopravljivih posledic za mednarodno finančno stabilnost.

Vodstvo UBS je danes vlagateljem zagotovilo, da je bila odločitev o prevzemu, kljub številnim tveganjem, pravilna, poroča AFP. »Čeprav nismo bili pobudniki teh pogovorov, menimo, da je ta transakcija finančno privlačna za delničarje UBS. Prepričan sem, da smo se odločili pravilno,« je na današnji letni skupščini zatrdil predsednik UBS Colm Kelleher.