Svilna pot skozi osrednjo Azijo daje pospešek železnici

Do konca avgusta je s Kitajske proti Evropi odpeljalo 10.030 tovornih vlakov, kar je bilo 32 odstotkov več kot v istem obdobju lani, je poročala tiskovna agencija Xinhua. Deset let po tem, ko je azijsko gospodarsko velesilo in staro celino prvič povezala neposredna železniška linija, tako poteka že pet odstotkov trgovine med partnericama.



Tovorni vlaki med Evropo in Kitajsko potujejo na 73 relacijah in največje industrijske centre na Kitajskem povezujejo z več kot 170 mesti v 23 evropskih državah.