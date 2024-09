Tehnologija mora pustiti nižji ogljični odtis

V nadaljevanju preberite:

Digitalna tehnologija je sama po sebi tudi vir emisij toplogrednih plinov, a vsaj ponuja rešitve za podnebno krizo – spodbuja in uresničuje lahko tako imenovane zelene inovacije za podnebne in okoljske ukrepe. Cilj razvijalcev strojne in programske opreme bi moral biti, da digitalne tehnologije naredijo čim bolj trajnostne. Kaj to pomeni?

Z vidika digitalizacije poslovanja in digitalne preobrazbe podjetij obstajata dva pristopa. Digitalizacija za trajnost poudarja proaktiven razvoj in uporabo digitalnih orodij za doseganje okoljskih ciljev, pri čemer izkorišča potencial tehnologije za spodbujanje pozitivnih rezultatov za okolje in njegove prebivalce. Trajnostna digitalizacija pa vključuje spodbujanje razvoja in uporabo tehnologij ob upoštevanju trajnostnih vidikov že v fazi načrtovanja.