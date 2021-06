Tekma za baterije se nadaljuje

Švedski avtomobilski proizvajalec Volvo, ki je v lasti kitajskega holdinga Geely, ter švedski razvijalec in proizvajalec baterij za električna vozila Northvolt združujeta moči pri postavljanju nove tovarne električnih baterij v Evropi. Volvo si namreč prizadeva, da bo do leta 2030 prodajal samo električna vozila.



Skupno podjetje bo zgradilo gigatovarno s potencialno zmogljivostjo 50 gigavatnih ur (GWh) baterijskih celic na leto, proizvodnja naj bi se začela leta 2026. To bo Volvu omogočilo, da opremi okoli 800.000 vozil na leto.

Evropa si prizadeva, da bi v proizvodnji baterij postala avtonomnejša, čeprav je še vedno zelo odvisna od proizvodnje v Aziji.



Evropa glede na junijsko poročilo organizacije Transport & Environment načrtuje gradnjo skoraj 40 gigatovarn s skupno proizvodnjo 1000 GWh na leto in ocenjenimi stroški v vrednosti 40 milijard evrov.

Volvo in Northvolt bosta po načrtih prihodnje leto na Švedskem odprla raziskovalno-razvojni center, ki bo razvijal naslednjo generacijo najsodobnejših baterijskih celic in tehnologij za integracijo vozil, sta družbi zapisali v skupni izjavi za javnost.



Volvo bo od švedske tovarne Northvolt v Skelleftei od leta 2024 kupil 15 GWh baterijskih celic na leto. Partnerstvo bo pripomoglo k prizadevanjem Volva, da bodo do leta 2030 vsa Volvova vozila popolnoma električna. Dogovor morata podpisati in odobriti upravna odbora Volva in Northvolta.

Northvolt, ki želi postati največji evropski proizvajalec baterij za električne avtomobile, ima vzpostavljena partnerstva s Volkswagnom, BMW in Scanio.

