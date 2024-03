Telekom povečal dobiček za četrtino

V nadaljevanju preberite:

Telekom Slovenije je lani ustvaril 47 milijonov evrov čistega dobička, četrtino več kot leto pred tem. To je hkrati tudi najboljši dosežek po letu 2015. Prihodki telekomunikacijskega operaterja, ki je aktiven v Sloveniji in na Kosovu so se lani povečali za šest odstotkov in dosegli 694 milijonov evrov.