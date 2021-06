Telekom Slovenije najel 130 milijonov evrov posojila

Telekom Slovenije je danes s sindikatom bank v organizaciji Nove Ljubljanske banke in v sestavi bank Banka Intesa Sanpaolo, Nova Ljubljanska banka, SKB banka in UniCredit Banka Slovenija podpisal pogodbo o dolgoročnem sindiciranem posojilu v višini 130 milijonov evrov, so sporočili iz podjetja.S prejetim dolgoročnim posojilom je Telekom Slovenije zagotovil potrebno likvidnost za poplačilo izdanih obveznic v višini 100 milijonov evrov, ki zapadejo v plačilo v juniju 2021, delno pa je posojilo namenjeno investicijam za nadaljnje uresničevanje zastavljene strategije.Sindicirano posojilo ima ročnost 7 let in je razdeljeno na tri tranše: dve v višini 50 milijonov evrov in eno v višini 30 milijonov evrov, in sicer tranšo A z odplačilom glavnice v enakih polletnih obrokih, tranšo B z enkratnim odplačilom glavnice ter tranšo C s kombinacijo polletnih odplačil in enkratnega odplačila glavnice.