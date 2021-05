Telekom Slovenije ne bo prodal Siola

Marko Milosavljević poudarja, da se Telekomu Slovenije povzroča ekonomska škoda prek povsem neprikrite uzurpacije s strani vladajočih strank za lastne arbitrarne in diskriminatorne odločitve.. FOTO: Leon Vidic/Delo

Politično motivirana odločitev



Telekom Slovenije je ustavil postopek prodaje družbe TSmedia, ki izdaja drugi najbolj bran portal v Sloveniji Siol, brez izbire kupca. Kot smo napovedali v Delu , je nadzorni svet Telekoma Slovenije soglašal z ustavitvijo postopka prodaje TSmedie. Postopek se je tako zaključil brez izbire kupca, TSmedia pa ostaja del Skupine Telekom Slovenije, so po seji nadzornega sveta sporočili iz telekomunikacijske družbe.Nadzorni svet je podal tudi soglasje k ustavitvi postopka pripojitve odvisne družbe Avtenta k Telekomu Slovenije.»Nadzorni svet Telekoma Slovenije ni v sporočilu za javnost navedel niti enega razloga, zakaj je ustavil prodajo TSmedia. V primeru zaustavitve prodaje družbe Avtenta so vsaj navedli nekaj stavkov, pri TSmedia niso navedli nič. Nadzorni svet se bo moral bolj potruditi in najti dobre in utemeljene razloge za ustavitev prodaje TSmedie brez izbire kupca, saj so bili storjeni vsi koraki in postopki v prodaji, zainteresirani ponudniki pa so v tem postopku imeli veliko dela, porabljenega časa in materialnih stroškov. Prekinitev prodaje TSmedie brez kakršnih koli razlogov zato kaže na neresnost in nezanesljivost družbe Telekom, zaradi česar bo dodatno omadeževan poslovni ugled te družbe v domači in mednarodni javnosti, vsaj tam, kjer ga še ima,« komentira dr., profesor na katedri za novinarstvo.Po neuradnih informacijah Telekomu Slovenije, ki so ga prevzeli kadri blizu SDS, ni bil povšeči najboljši ponudnik United Media. Kot kupca bi si namreč želeli videti madžarski TV2, ki je od Telekoma že kupil televizijo Planet TV.United Media sicer v Sloveniji snuje nov medij, sprva portal N1. Mrežo N1 ima skupina tudi v drugih balkanskih državah, v Srbiji je to eden redkih medijev, ki so lahko kritični do oblasti Aleksandra Vučića.»Vsi indici so že v preteklosti kazali na to, da prodaje ne bo in da je prišlo do politično motivirane odločitve in zlorabe družbe Telekom v politične in strankarske namene. Resno korporativno upravljanje in odgovorno gospodarjenje je v tej državi podjarmljeno dnevnopolitičnim ideološkim interesom. Telekom Slovenije se, to v teh mesecih postaja povsem transparentno, uporablja za škodovanje drugim akterjem. To potrjuje tudi odločitev Telekoma Slovenije, da na programski shemi uvrsti nižje POP TV in Kanal A ter da neproporcionalno višje uvrsti Planet TV in Novo24, brez logičnih tržnih argumentov, utemeljenih v gledanosti ali navsezadnje dolgotrajne prisotnosti,« še opozarja Milosavljević.Ta poudarja, da se v vseh teh pogledih Telekomu Slovenije povzroča ekonomska škoda prek povsem neprikrite uzurpacije s strani vladajočih strank za lastne arbitrarne in diskriminatorne odločitve.