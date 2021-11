Telekom Slovenije opušča prodajo elektrike

Telekom Slovenije bo s 1. januarjem 2022 prenehal dobavljati električno energijo končnim uporabnikom. Ti morajo za novega dobavitelja poskrbeti sami, časa za sklenitev pogodbe pa imajo le mesec dni. Brez sklenjene nove pogodbe bodo januarja prešli na sistem zasilne oskrbe, kjer pa so cene višje. Telekom iz trga izstopa, ker so cene elektrike ponorele, sami pa nimajo dovolj zakupljenih količin in so jih bili prisiljeni kupovati na trgu. Telekom je imel na trgu tržni delež v višni dveh odstotkov.

Največji slovenski telekomunikacijski operater je svojo ponudbo razširil z dobavo električne energije konec leta 2016, torej pred petimi leti.

Da bodo s 1. januarjem 2022 prenehali z dobavo električne energije končnim uporabnikom, so iz družbe sporočili danes. Svojim naročnikom so sporočili, da jim s tem dnem odpovedujejo pogodbeno razmerje, novega dobavitelja pa naj si čim prej poiščejo sami. Prehod k drugemu dobavitelju lahko namreč traja dlje časa, tudi do mesec dni.

Uporabniki, ki do letošnjega 31. decembra ne bodo sklenili pogodbe z novim dobaviteljem električne energije, bodo skladno z energetsko zakonodajo s 1. januarjem 2022 prešli na sistem zasilne oskrbe. To pomeni, da jim bo dobavo električne energije zagotavljal Sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo (Sodo).

Vendar je cena električne energije v sistemu zasilne oskrbe višja od ponudb dobaviteljev električne energije, zato je še toliko bolj pomembno, da se menjava dobavitelja uredi čim prej, še piše v sporočilu Telekoma Slovenije.

Postopek menjave dobavitelja električne energije je po korakih predstavljen na spletnih straneh Agencije za energijo in na spletnih straneh Soda.

SODO gospodinjstvom za kilovatno uro po višji tarifi računa 0,23662 evra, za nižjo tarifo 0,15406 evra, za enotno tarifo pa 0,21794 evra.