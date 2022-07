Tesla se je že otresla 75 odstotkov »dolgoročnih naložb« v bitcoin

Vrednost najbolj prepoznavne kriptovalute je v drugi polovici leta 2020 strmo narasla, lani novembra pa tudi dosegla rekordno vrednost. Cena bitcoina je takrat presegla 58.000 dolarjev, temu pa je sledil prosti pad, ki se je ustavil pri 18.000 dolarjih. Danes se cena giblje okoli 23.000 dolarjev, kar je več kot 60-odstotni padec v primerjavi s prej omenjenimi rekordi iz leta 2021.

Med lanskimi vlagatelji v bitcoin je tudi Tesla, ki je na začetku leta za nakup omenjene kriptovalute namenila 1,5 milijarde dolarjev, pri tem pa so dodali, da ima le-ta »dolgoročni potencial«. Kljub temu je kalifornijski proizvajalec električnih avtomobilov, ki ga vodi Elon Musk, že prodal tri četrtine imetja v bitcoinu, lahko razberemo iz poročila o poslovanju podjetja v drugem četrtletju. Tesla je s tem k svoji bilančni vsoti dodala 936 milijonov dolarjev gotovine.

Pri Tesli so v prvem četrtletju 2021 pojasnili, da so se za obseženo naložbo v bitcoin odločili, ker so želeli biti bolj fleksibilni, hkrati pa razpršiti naložbe in ustvariti donose z gotovino, ki so jo takrat imeli. Podjetje je kmalu po tem, ko je vrednost bitcoina narasla, prodalo deset odstotkov imetja te kriptovalute, kar je v tistem obdobju zadostovalo za 101 milijon dolarjev dobička.

Kot so pri Tesli še dejali lani, je bil namen podjetja dolgoročno hranjenje in nadaljnje kopičenje bitcoina. Slednje naj bi dosegli s transakcijami svojih kupcev, ko bodo ti kupovali avtomobile. Zgodba se je spremenila že maja lani, ko je Musk napovedal zaustavitev sprejemanja bitcoina pri nakupih avtomobilov, kot razlog pa navedel okoljske vplive zaradi rudarjenja. Pri tem je še zagotavljal, da podjetje bitocoinov ne bo prodalo.